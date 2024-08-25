«Игра началась для нас немного неудачно. На 30-й секунде возникла опасная ситуация у наших ворот».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Зире" Рашад Садыхов.

Молодой специалист прокомментировал поражение со счетом 0:1 от «Шамахы» в IV туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Как мы и ожидали, соперник поймал нас на контратаке и забил великолепным ударом. После этого мы взяли ситуацию под контроль. Мы здорово сыграли во втором тайме. Я доволен игроками. Три дня назад мы потерпели тяжелое поражение. Учитывая все обстоятельства, мы сыграли хорошо. Важно то, что нам нужно развивать эту игру дальше. Вратарь соперника сделал 3-4 очень хороших сейва. После поражения в еврокубках команда бывает подавленной. Но наша игра этого не показала. Несмотря на тяжелое поражение, мы сыграли хорошо, сыграли красиво. Соперник был просто непреодолим. Нам нужен был гол, чтобы выйти вперед. Необходимо учитывать настойчивую игру соперника».

Отметим, что «Зире» потерпела первое поражение в сезоне.

İdman.biz