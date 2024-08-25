26 Августа 2024
RU

"Я доволен игроками"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Августа 2024 23:19
39
"Я доволен игроками"

«Игра началась для нас немного неудачно. На 30-й секунде возникла опасная ситуация у наших ворот».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Зире" Рашад Садыхов.

Молодой специалист прокомментировал поражение со счетом 0:1 от «Шамахы» в IV туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Как мы и ожидали, соперник поймал нас на контратаке и забил великолепным ударом. После этого мы взяли ситуацию под контроль. Мы здорово сыграли во втором тайме. Я доволен игроками. Три дня назад мы потерпели тяжелое поражение. Учитывая все обстоятельства, мы сыграли хорошо. Важно то, что нам нужно развивать эту игру дальше. Вратарь соперника сделал 3-4 очень хороших сейва. После поражения в еврокубках команда бывает подавленной. Но наша игра этого не показала. Несмотря на тяжелое поражение, мы сыграли хорошо, сыграли красиво. Соперник был просто непреодолим. Нам нужен был гол, чтобы выйти вперед. Необходимо учитывать настойчивую игру соперника».

Отметим, что «Зире» потерпела первое поражение в сезоне.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Динамо" прилетит в Баку с травмированными
12:34
Азербайджанский футбол

"Динамо" прилетит в Баку с травмированными

Решение по Адеми будет принято в день матча
Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Динамо"
12:29
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Динамо"

На матч между чемпионами Азербайджана и Хорватии назначены судьи из Англии
Юбилейный матч Мехти Джаннетова
12:14
Азербайджанский футбол

Юбилейный матч Мехти Джаннетова

Это совпало с выездной встречей с "Сабахом"
ПОВТОР рекорда от "Сабаила"
11:44
Азербайджанский футбол

ПОВТОР рекорда от "Сабаила"

Это произошло в домашнем матче против "Кяпаза"
Ричард Алмейда сыграл 250-й матч в составе "Карабаха"
11:05
Азербайджанский футбол

Ричард Алмейда сыграл 250-й матч в составе "Карабаха"

Он вошел в историю чемпионатов Азербайджана как 5-й игрок, сыгравший 250 и более игр в одном клубе
Гвардиола - первый, Гурбан Гурбанов - 133-й
10:04
Азербайджанский футбол

Гвардиола - первый, Гурбан Гурбанов - 133-й

Объявлен список сильнейших тренеров мира

Самое читаемое

Публикация МОК об азербайджанской спортсменке - ВИДЕО - ФОТО
24 Августа 09:24
Стрельба из лука

Публикация МОК об азербайджанской спортсменке - ВИДЕО - ФОТО

"Сердце чемпиона, сила матери"
"Карабах" проиграл, Шейдаев спас "Нефтчи" - ВИДЕО
24 Августа 22:24
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл, Шейдаев спас "Нефтчи" - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана прошли две игры
За 20 дней до Олимпиады: фавориты, составы, шансы сборной Азербайджана
23 Августа 14:14
Шахматы

За 20 дней до Олимпиады: фавориты, составы, шансы сборной Азербайджана

20 дней остается до начала Всемирной Шахматной Олимпиады, которая пройдет 11-22 сентября в Будапеште (Венгрия)
Хаган Ахмед стал 38-м в Абу-Даби
24 Августа 15:15
Шахматы

Хаган Ахмед стал 38-м в Абу-Даби

В Абу-Даби завершился фестиваль "Мастерс" с участием азербайджанских шахматистов