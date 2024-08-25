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"Мы ожидали от Бердыева именно такого уровня работы"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Августа 2024 17:03
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"Мы ожидали от Бердыева именно такого уровня работы"

İdman.biz сообщает, что вице-президент азербайджанского «Туран Товуза» Али Балакишиев заявил «ВсёПроСпорт», что в клубе полностью довольны назначением Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

«Туран Товуз» набрал 10 очков в 4 стартовых турах чемпионата Азербайджана и возглавил турнирную таблицу. В субботу команда Бердыева в гостях обыграла в гостях действующего чемпиона страны «Карабах» (1:0).

«Победа над «Карабахом» была важным шагом для нашей команды, и мы рады, что смогли показать хороший результат. На старте чемпионата наша команда провела 4 игры, и три из соперников являются фаворитами чемпионата. Тем не менее, Курбан Бердыев и его тренерский штаб проделали отличную работу, и мы полностью довольны его назначением. Президент клуба, Эхтирам Гулиев, также выразил своё удовлетворение работой тренерского состава. Мы ожидали от Бердыева именно такого уровня работы, поэтому нынешние успехи команды не стали для нас сюрпризом. Беспроигрышная серия команды - это результат тщательной работы всего тренерского штаба и игроков. Курбан Бекиевич привнес в команду дисциплину, тактическую грамотность и опыт, что уже даёт свои плоды на поле. Что касается задач, они остаются прежними - наша цель попасть в еврокубки. Мы уверены, что с таким тренером и командой у нас есть все шансы достичь этой цели», - сказал Балакишиев.

İdman.biz

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