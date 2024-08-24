Курбан Бердыев: "Невозможно быть недовольным результатом"

«Я благодарен своим игрокам за их рвение и игровую дисциплину».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Туран Товуза» Курбан Бердыев.

Опытный специалист отметил, что доволен игрой команды против "Карабаха" в IV туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Конечно, я остался доволен. Невозможно быть недовольным результатом. "Карабах" - очень сильный соперник, считается флагманом азербайджанского футбола. «Карабах» сыграет с «Динамо». Желаю вам успехов. Верю, что «Карабах» сможет пройти этап».

Отметим, что "Туран Товуз" победил "Карабах" со счетом 1:0.

İdman.biz