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"После таких игр тяжело разговаривать"

Азербайджанский футбол
Новости
23 Августа 2024 21:50
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"После таких игр тяжело разговаривать"

«После таких игр тяжело разговаривать».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Кяпаза» Адиль Шукуров. Молодой специалист прокомментировал поражение со счетом 0:4 от «Сабаила» ​​в IV туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Мы хотим видеть более лучшую команду. Но команда не может реализовать на поле то, что мы хотим. Нам нужно время. Если мы сможем получить это время... Мы поговорили с руководством, оно хочет, чтобы мы привлекли в нашу команду новых игроков, наша работа продолжается в этом направлении».

Шукуров подчернкул, что для успешного выступления команды необходимо время:

«Команды, собранной с нуля, недостаточно. Время нужно. Надо учесть, что все игроки в команде молодые. Нам нужно больше времени. Команда подготовлена. Эта команда покажет свою силу в будущем. Мы пропускаем голы после допущенных ошибок. Команда должна делать мало ошибок, чтобы не пропускать голы».

Отметим, что «Кяпаз» проиграл все 4 сыгранных матча.

İdman.biz

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