Мустафа Сек подписал трехлетний контракт с "Нефтчи"

«Нефтчи» осуществил очередной трансфер.

İdman.biz сообщает, что столичный клуб подписал Мустафу Сека, испанского защитника сенегальского происхождения.

С 28-летним футболистом подписан трехлетний контракт. Мустафа будет играть в «Нефтчи» под 24-м номером. Сек может играть на левом фланге защиты и в полузащите.

Отметим, что Сек выступал в разных возрастных группах за команды испанской «Барселоны», «Лацио», «Ромы» и других итальянских клубов, а также играл в сборных Нидерландов и Португалии. Его последним клубом был «Портимоненсе» (Португалия).

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