Комитет клубов готовит обращение к руководству АФФА

Состоялось очередное заседание Комитета клубов.

Как сообщает İdman.biz, во встрече приняли участие исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев, временно исполняющий обязанности президента Профессиональной футбольной лиги Эльгиз Аббасов и представители клубов Премьер-лиги Азербайджана.

На заседании было решено подготовить предложения по обновлению формата Комитета клубов для более продуктивного и эффективного функционирования, обсудить указанные предложения на ближайшем заседании и обратиться к руководству АФФА.

İdman.biz