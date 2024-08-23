«Поражение не было неожиданным».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Аслан Керимов.

Он прокомментировал поражение "Зире" со счетом 0:6 от "Омонии" на Кипре в первой игре плей-офф Лиги конференций. 52-летний специалист заявил, что неожиданным для него стал не проигрыш, а результат:

«Некорректно говорить, что после такого результата "Зире" играла хорошо. Но уровень мастерства соперника нельзя было бы увидеть в матче с "Карабахом". Возможно, перед нами был более сильный клуб, чем представитель Агдама. Потому что они показали большое мастерство в центре поля небольшими передачами и пониманием друг друга. В результате была видна неопытность наших игроков. Если мы посмотрим на некоторые голы, забитые в наши ворота, мы ясно это увидим. Было даже, что иногда мы сами создавали эти эпизоды для соперника».

По словам Керимова, на счете отразилась очевидная сила соперника:

«Было много ошибок. Даже такой опытный игрок, как Руан Ренато, пытался выбить мяч, когда нам забивали 3-й или 4-й гол, но потерпел неудачу. Фуад Байрамов также «подарил» мяч сопернику вместо того, чтобы отобрать его. Подобные ошибки случаются в юношеском футболе. Таких ошибок допускать нельзя. Неспособность игроков преодолеть волнение поставила их в сложную ситуацию. Конечно, соперник ошибок не простил, и наше крупное поражение было неизбежно».

Отметим, что ответный матч между командами состоится 29 августа в Баку.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz