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Решение АФФА по наказанию игрока "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
22 Августа 2024 16:49
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Решение АФФА по наказанию игрока "Нефтчи"

Состоялось заседание Апелляционного арбитражного суда АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на заседании рассматривалась апелляция «Нефтчи».

Апелляция удовлетворена частично. После матча второго тура Премьер-лиги Азербайджана между «Сабаилом» и «Нефтчи» наказание Эрвину Коффи, бросившему в болельщиков посторонний предмет, было смягчено.

Неотыгранная часть дисквалификации, применяемая к дисквалифицированному легионеру на 2 игры, то есть на 1 матч, будет условной. Ему дали 3 месяца испытательного срока. Решение о штрафе «Нефтчи» на 2 тысячи манатов осталось неизменным.

İdman.biz

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