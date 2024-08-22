24 Августа 2024
RU

"Зире" проиграл на Кипре - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
22 Августа 2024 22:50
165
"Зире" проиграл на Кипре - ВИДЕО

«Зире» провела свою следующую игру в еврокубках.

Как сообщает İdman.biz, команда Рашада Садыхова встретилась с «Омонией».

Первая игра плей-офф Лиги конференций прошла на Кипре. «Зире», которая в этом сезоне не проигрывала на выезде, в первый раз уступила.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 29 августа в Баку.

Лига Конференций
Стадия плей-офф
Первая игра
22 августа
21:00. «Омония» (Кипр) – «Зире» - 6:0

Гол: Амин Хаммас (13), Вилли Семедо (34, пенальти, 70), Мариуш Стемпиньски (45+1, 54), Эвандро (60)

Судья: Юрий Фришер (Эстония)

«Омония»: 40. Фабиано (к), 2. Альфа Дюнку, 5. Сену Кулибали, 30. Николас Панагиту, 24. Амин Хаммас, 80. Нович Эракович, 20. Матео Марич, 11. Эвандро, 21. Велико Симич, 14. Мариуш Стемпиньски, 7. Вилли Семедо

Главный тренер: Валдас Дамбраускас

«Зире»: 97. Тьягу Силва, 21. Гаджиага Гаджиев, 4. Руан Ренато, 3. Анже Муцинзи, 32. Кисмет Алыев (к), 11. Рустам Ахмедзаде, 15. Пьер Зебли, 6. Эльдар Гулиев, 23. Рафаэль Утциг, 7. Мегсед Исаев, 90. Давит Волков

Главный тренер: Рашад Садыхов

Никосия. Стадион GSP

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Объявлена позиция "Карабаха" в Европе
11:01
Азербайджанский футбол

Объявлена позиция "Карабаха" в Европе

Объявлена ​​рейтинговая таблица лучших команд Европы
Встреча лидеров, "Нефтчи" сыграет на выезде
10:07
Азербайджанский футбол

Встреча лидеров, "Нефтчи" сыграет на выезде

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут две игры
"После таких игр тяжело разговаривать"
23 Августа 21:50
Азербайджанский футбол

"После таких игр тяжело разговаривать"

"Команда должна допускать мало ошибок"
"Сабаил" разгромил "Кяпаз" - ВИДЕО
23 Августа 20:53
Азербайджанский футбол

"Сабаил" разгромил "Кяпаз" - ВИДЕО

Сегодня стартовал четвертый тур Премьер-лиги Азербайджана
Мустафа Сек подписал трехлетний контракт с "Нефтчи"
23 Августа 18:33
Азербайджанский футбол

Мустафа Сек подписал трехлетний контракт с "Нефтчи"

"Нефтчи" осуществил очередной трансфер
Ганский футболист в "Карабахе"
23 Августа 18:03
Азербайджанский футбол

Ганский футболист в "Карабахе"

Контракт с атакующим полузащитником рассчитан на два года

Самое читаемое

Туран и Айхан стали чемпионами мира
21 Августа 20:16
Борьба

Туран и Айхан стали чемпионами мира

В иорданском Аммане продолжается чемпионат мира по борьбе U17
Наша сборная заняла 3-е место
21 Августа 22:47
Борьба

Наша сборная заняла 3-е место

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на чемпионате мира U17, проходящем в иорданском Аммане
"Бавария" слила балласт в "МЮ", топ-сделки "Атлетико", замена для Мбаппе. Трансферы недели
21 Августа 22:46
Мировой футбол

"Бавария" слила балласт в "МЮ", топ-сделки "Атлетико", замена для Мбаппе. Трансферы недели

А Марко Ройс нашёл себе новый клуб в МЛС
Встреча академий "Карабаха" и "Динамо"
21 Августа 18:26
Азербайджанский футбол

Встреча академий "Карабаха" и "Динамо"

На встрече обсуждались структура, философия, стиль игры и принципы академий