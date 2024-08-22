"Зире" проиграл на Кипре - ВИДЕО

«Зире» провела свою следующую игру в еврокубках.

Как сообщает İdman.biz, команда Рашада Садыхова встретилась с «Омонией».

Первая игра плей-офф Лиги конференций прошла на Кипре. «Зире», которая в этом сезоне не проигрывала на выезде, в первый раз уступила.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 29 августа в Баку.

Лига Конференций

Стадия плей-офф

Первая игра

22 августа

21:00. «Омония» (Кипр) – «Зире» - 6:0

Гол: Амин Хаммас (13), Вилли Семедо (34, пенальти, 70), Мариуш Стемпиньски (45+1, 54), Эвандро (60)

Судья: Юрий Фришер (Эстония)

«Омония»: 40. Фабиано (к), 2. Альфа Дюнку, 5. Сену Кулибали, 30. Николас Панагиту, 24. Амин Хаммас, 80. Нович Эракович, 20. Матео Марич, 11. Эвандро, 21. Велико Симич, 14. Мариуш Стемпиньски, 7. Вилли Семедо

Главный тренер: Валдас Дамбраускас

«Зире»: 97. Тьягу Силва, 21. Гаджиага Гаджиев, 4. Руан Ренато, 3. Анже Муцинзи, 32. Кисмет Алыев (к), 11. Рустам Ахмедзаде, 15. Пьер Зебли, 6. Эльдар Гулиев, 23. Рафаэль Утциг, 7. Мегсед Исаев, 90. Давит Волков

Главный тренер: Рашад Садыхов

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