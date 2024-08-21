«Завтра нас ждет важная и интересная игра».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал заявил тренер "Зире" Рашад Садыхов.

Молодой специалист принял участие в пресс-конференции перед первой игрой против «Омонии» в плей-офф Лиги конференций. Садыхов подчеркнул важность игры.

«Мы уже два месяца участвуем в еврокубках. Завтра мы сыграем первый матч плей-офф. Наш соперник - опытная и качественная команда. «Омония» хорошо известна азербайджанскому футболу. Мы помним ее по играм с «Карабахом» и «Габалой». Произошла смена тренера, пришли новые игроки, и это видно по игре этой команды. Завтра нас ждет напряженная игра».

Главный тренер отметил, что хочет добиться успешного результата в выездном матче и пройти в следующий этап в Баку:

«Конечно, мы говорим об этом с игроками. Мы знаем, насколько важная игра нас ждет завтра. Мы готовимся к плей-офф по-другому, не как к предыдущим этапам. Нас интересуют завтрашние 90 минут. Мы хотим успешно выступить против этого соперника. Постараемся сохранить свои шансы на матч в Баку. Мы хотим быть командой, которая преодолеет этот барьер на глазах у домашних болельщиков. Работа в этом направлении ведется. Надеюсь, результат увидим завтра и в ответной игре».

Отметим, что первая игра между «Зире» и «Омонией» пройдет на выезде, а ответный матч - в Баку через неделю.

İdman.biz