24 Августа 2024
RU

"Мы знаем, насколько важная игра нас ждет"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Августа 2024 20:32
167
"Мы знаем, насколько важная игра нас ждет"

«Завтра нас ждет важная и интересная игра».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал заявил тренер "Зире" Рашад Садыхов.

Молодой специалист принял участие в пресс-конференции перед первой игрой против «Омонии» в плей-офф Лиги конференций. Садыхов подчеркнул важность игры.

«Мы уже два месяца участвуем в еврокубках. Завтра мы сыграем первый матч плей-офф. Наш соперник - опытная и качественная команда. «Омония» хорошо известна азербайджанскому футболу. Мы помним ее по играм с «Карабахом» и «Габалой». Произошла смена тренера, пришли новые игроки, и это видно по игре этой команды. Завтра нас ждет напряженная игра».

Главный тренер отметил, что хочет добиться успешного результата в выездном матче и пройти в следующий этап в Баку:

«Конечно, мы говорим об этом с игроками. Мы знаем, насколько важная игра нас ждет завтра. Мы готовимся к плей-офф по-другому, не как к предыдущим этапам. Нас интересуют завтрашние 90 минут. Мы хотим успешно выступить против этого соперника. Постараемся сохранить свои шансы на матч в Баку. Мы хотим быть командой, которая преодолеет этот барьер на глазах у домашних болельщиков. Работа в этом направлении ведется. Надеюсь, результат увидим завтра и в ответной игре».

Отметим, что первая игра между «Зире» и «Омонией» пройдет на выезде, а ответный матч - в Баку через неделю.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Объявлена позиция "Карабаха" в Европе
11:01
Азербайджанский футбол

Объявлена позиция "Карабаха" в Европе

Объявлена ​​рейтинговая таблица лучших команд Европы
Встреча лидеров, "Нефтчи" сыграет на выезде
10:07
Азербайджанский футбол

Встреча лидеров, "Нефтчи" сыграет на выезде

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут две игры
"После таких игр тяжело разговаривать"
23 Августа 21:50
Азербайджанский футбол

"После таких игр тяжело разговаривать"

"Команда должна допускать мало ошибок"
"Сабаил" разгромил "Кяпаз" - ВИДЕО
23 Августа 20:53
Азербайджанский футбол

"Сабаил" разгромил "Кяпаз" - ВИДЕО

Сегодня стартовал четвертый тур Премьер-лиги Азербайджана
Мустафа Сек подписал трехлетний контракт с "Нефтчи"
23 Августа 18:33
Азербайджанский футбол

Мустафа Сек подписал трехлетний контракт с "Нефтчи"

"Нефтчи" осуществил очередной трансфер
Ганский футболист в "Карабахе"
23 Августа 18:03
Азербайджанский футбол

Ганский футболист в "Карабахе"

Контракт с атакующим полузащитником рассчитан на два года

Самое читаемое

Туран и Айхан стали чемпионами мира
21 Августа 20:16
Борьба

Туран и Айхан стали чемпионами мира

В иорданском Аммане продолжается чемпионат мира по борьбе U17
Наша сборная заняла 3-е место
21 Августа 22:47
Борьба

Наша сборная заняла 3-е место

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на чемпионате мира U17, проходящем в иорданском Аммане
"Бавария" слила балласт в "МЮ", топ-сделки "Атлетико", замена для Мбаппе. Трансферы недели
21 Августа 22:46
Мировой футбол

"Бавария" слила балласт в "МЮ", топ-сделки "Атлетико", замена для Мбаппе. Трансферы недели

А Марко Ройс нашёл себе новый клуб в МЛС
Встреча академий "Карабаха" и "Динамо"
21 Августа 18:26
Азербайджанский футбол

Встреча академий "Карабаха" и "Динамо"

На встрече обсуждались структура, философия, стиль игры и принципы академий