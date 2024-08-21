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"Зире" - не оборонительная команда, как многие думают"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Августа 2024 19:53
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"Зире" - не оборонительная команда, как многие думают"

«Зире» - очень хорошая команда. Это также можно увидеть при анализе результатов».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Омонии" Валдас Дамбраускас.

Литовский специалист принял участие в пресс-конференции, организованной перед первым матчем против "Зире" в Лиге конференций. Он высказал свое мнение о положительных сторонах представителя Азербайджана:

«Тот факт, что они проиграли только в серии пенальти в игре против «Шерифа» в первом этапе, показывает их силу. В следующем этапе команда очень хорошо сыграла с представителем Словакии. Также "Зире" хорошо сыграла в ответном матче против "Осиека" в Баку. Мы собрали достаточно информации о сопернике. Команда очень организованно воздействует на линию защиты. Мы также знаем об их играх в чемпионате Азербайджана в прошлом сезоне. Нашему сопернику очень сложно забить. «Зире» - не оборонительная команда, как думают многие. Футболисты очень эффективны в борьбе один на один».

Валдас Дамбраускас заявил, что завтра их ждет трудная игра:

«Завтра нас ждет трудная игра. У обеих команд будет свой план. Любые изменения после первых минут неизбежны. И мы, и они это можем сделать. Мы полностью готовы к матчу. У обеих сторон есть положительные и отрицательные стороны. Мы хотим добиться успешного результата в первой встрече».

Отметим, что матч «Омония» - «Зире» начнется завтра в 21:00.

İdman.biz

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