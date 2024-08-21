21 Августа 2024
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"Еще ничего не потеряно"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Августа 2024 16:50
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"Еще ничего не потеряно"

«На протяжении 75 минут игра была равной».

Об этом İdman.biz заявил бывший тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Он прокомментировал поражение "Карабаха" от "Динамо" со счетом 0:3 в первой игре плей-офф Лиги чемпионов. По мнению опытного специалиста, результат был бы другим, если бы команда Гурбана Гурбанова сумела воспользоваться голевыми моментами:

«После второго гола дисциплина в игре была нарушена. «Карабах» бросился вперед, чтобы забить гол, и был пойман на контратаках. Представитель Агдама мог отличиться в нескольких эпизодах. Но вратарь соперника показал себя хорошо».

Асадову сказали, что еще ничего не потеряно:

«Все будет зависеть от первых минут матча в Баку. Если «Карабах» сможет быстро забить, победа может быть нашей. Потому что, хотя соперник и контратакует эффективно, в его защите есть определенные проблемы. Еще ничего не потеряно».

Отметим, что ответный матч между командами состоится 28 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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