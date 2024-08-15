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Рашад Садыхов: "Отбить 4 из 5 пенальти не очень-то и просто"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Августа 2024 23:42
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Рашад Садыхов: "Отбить 4 из 5 пенальти не очень-то и просто"

«Встреча оказалась более напряженной, чем мы ожидали».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Зире" Рашад Садыхов на пресс-конференции, состоявшейся после ответного матча против "Осиека" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Специалист подчеркнул , что гордится игроками, победившими в серии пенальти:

«Я горжусь ими. Целую и обнимаю. Я благодарен нашим зрителям».

- О чем вы говорили с Тьягу Силвой перед серией пенальти?

- Я раскритиковал его. Я ничего не сказал Тьягу в игре с "Шерифом". Я критиковал его, чтобы он стал агрессивным. Сегодня он продемонстрировал большое мастерство. Я сказал, что мы ему очень доверяем. Отбить 4 из 5 пенальти не очень-то и просто.

- Тренер соперника сказал, что если бы не пенальти, нам бы не забили. Что вы об этом думаете?

- Мне очень понравились их тренер. Его футбольная тактика. Его мнение нормально.

- Что вы хотели изменить в игре?

- Я не хотел ничего менять. На поле уже была атакующая команда. Джейхун играл в основном на позиции защитника. Вратарь соперника выступил очень хорошо. Он отлично направлял защитников.

- В плей-офф вам предстоит встретиться с «Омонией». Что вы об этом думаете?

- ⁠Информации о команде у меня нет. Они владели преимуществом в игре с «Фехерваром». Это говорит о том, что они сильный соперник и имеют опыт участия в еврокубках. Наверное, они стремятся попасть в группу. Мы сделаем все возможное, чтобы победа была за нами.

- ⁠В предыдущих играх ваше мнение о судьях было односторонним.

– Они сегодня хорошо справились с игрой. Мне оставалось только гадать, был ли во втором голе штрафной удар. Кажется, штрафного удара не было. Однако в других эпизодах он принимал правильные решения.

- ⁠Футболисты, похоже, испытывают трудности с исполнением пенальти.

- ⁠Многие наши футболисты впервые играют в третьем этапе. Исполнение пенальти требует умения. Даже если мы сегодня не выиграли, для нас это был бы опыт. Большинство пенальти сегодня не были реализованы из-за хороших качеств вратарей и усталости. Мы хотели решить все за 120 минут.

- ⁠В прошлом сезоне «Зире» много критиковали за оборону. Но теперь команда противостоит ряду европейских клубов. Что изменилось сегодня?

- Я не хочу об этом слишком много говорить. Мы не сильно изменились. Это то же самые тренировки. Я рад, что мы видим плоды этого.

- ⁠Во время серии пенальти вы потребовали успокоиться радовавшихся на скамейке запасных резервных игроков. В чем причина этого?

- Я не был сторонником сумасшедшего веселья. Это было то, что мне не понравилось. Я всегда говорил: молитесь Богу, чтобы победа была с нами.

İdman.biz

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