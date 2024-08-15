Тьягу Силва отбил четыре пенальти и вывел "Зире" в плей-офф Лиги конференций! - ВИДЕО

«Зире» провел свою очередную игру в Лиге Конференций.

Как сообщает İdman.biz, бакинский клуб вышел на ответный матч III квалификационного раунда.

Команда Рашада Садыхова приняла «Осиек». Представитель столицы, сыгравший в Хорватии вничью со счетом 1:1, пытался сделать последний шаг к плей-офф. Основное время игры завершилось вничью со счетом 2:2. В дополнительное время зрители голов не увидели. А в серии пенальти бразильский вратарь "Зире" Тьягу Силва отбил четыре (!!!) пенальти и вывел клуб в плей-офф Лиги конференций, где команда сыграет с киприотской "Омонией".

Лига Конференций

III квалификационный раунд

Ответная игра

15 августа

20:30. «Зире» - «Осиек» - 2:2, 2:1 по пенальти

Голы: Кисмет Алыев (55, пенальти), Давит Волков (90); Ведран Югович (37), Антон Маткович (81)

Серия пенальти: Петар Пушич - 0:0 (вратарь); Кисмет Алыев - 0:0 (вратарь); Дарко Неяшмич - 0:1; Руан Ренато - 1:1; Кемаль Адеми, 1:1 (вратарь); Джейхун Нуриев - 1:1 (вратарь); Педро Лима - 1:1 (вратарь); Мегсед Исаев, 1:1 (вратарь); Шимун Миколчич - 1:1 (вратарь); Рафаэль Утциг - 2:1.

Судья: Юлиан Вайнбергер (Австрия)

"Зире": 97. Тьягу Силва, 32. Кисмет Алыев (к), 3. Анже Мунтинси, 4. Руан Ренато, 70. Исса Джибрилья, 6. Эльдар Гулиев, 15. Пьер Зебли, 8. Исмаил Ибрагимли, 18. Жуниор Мартинс, 23. Рафаэль Утциг, 90. Давит Волков

Главный тренер: Рашад Садыхов

"Осиек": 1. Никола Кавлина, 14. Марко Сольдо, 26. Лука Еленич, 36. Наиль Омерович, 22. Роко Юрисич, 6. Дарко Неяшмич, 7. Ведран Югович (к), 66. Петар Пушич, 9. Кемаль Адеми, 34. Антон Маткович, 39. Домагой Буквич

Главный тренер: Федерико Коппителли

«Лив Бона Деа Арена»

Первая игра – 1:1

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