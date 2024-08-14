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Пьер Зебли: "Это будет трудный день"

Азербайджанский футбол
Новости
14 Августа 2024 18:17
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Пьер Зебли: "Это будет трудный день"

«Мы знаем, что это будет тяжелая игра».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист "Зиры" Пьер Зебли.

27-летний итальянский полузащитник принял участие в пресс-конференции, организованной перед матчем с «Осиеком» в рамках ответной игры третьего квалификационного раунда Лиги Конференций. Зебли подчеркнул, что они нацелены только на победу в матче, который пройдет в Баку:

«У соперника хорошие игроки. Завтра будет трудный день. Каждый из нас нацелен на победу. Мы сделаем все возможное, чтобы победить".

Отметим, что матч, который состоится 15 августа на «Liv Bona Dea Arena», начнется в 20:30 по бакинскому времени. В выездном матче зафиксирована ничья 1:1.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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