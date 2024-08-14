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Игра "Карабаха" перенесена

Азербайджанский футбол
Новости
14 Августа 2024 17:17
174
Игра "Карабаха" перенесена

Игра «Карабаха», который будет представлять нашу страну в плей-офф Лиги чемпионов, перенесена.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял ПФЛ.

Это было реализовано на основании официального запроса клуба к организации. В целях лучшей подготовки к плей-офф клубного турнира №1 континента "Карабах" попросил перенести выездную игру против "Шамахы", которая пройдет в рамках III тура Премьер-лиги Азербайджана.

Принимая во внимание просьбу «Карабаха», согласие «Шамахы» и общий интерес азербайджанского футбола, статья 6, пункт 1 Регламента футбольного сезона ПФЛ 2024/25 (просьба команды, выходящей в стадии плей-офф по поводу переноса 1 игры), организация приняла решение. о переносе игры «Шамахы» - «Карабах» III тура. Дата перенесенной игры не подтверждена.

Отметим, что никаких изменений в игре дублерских команд клубов не произошло.

İdman.biz

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