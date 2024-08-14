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Гурбан Гурбанов: "Эта игра была похожа на триллер"

Азербайджанский футбол
Новости
14 Августа 2024 06:50
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Гурбан Гурбанов: "Эта игра была похожа на триллер"

«Мы преодолели сложную ситуацию. Игрокам удалось выбить очень хорошую команду».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Опытный специалист прокомментировал победу над «Лудогорцем» со счетом 7:2 в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов:

«Игрокам удалось получить удовольствие от игры. Мы не ожидали травм в начале матча, но иногда такое случается. Мы были вынуждены заменить двух важных игроков. Игроки проявили характер в трудный момент. Мы показали, что мы единая и сильная команда. Мы хотим выйти в групповой этап Лиги Чемпионов. Нам предстоит сыграть против такого сложного соперника, как «Динамо» (Загреб)».

Гурбан Гурбанов отметил, что напряженные игры заставляют команду расти:

«Даже если бы мы проиграли в этом матче, я наслаждался игрой. Мы увидели силу этой команды в Баку. У них есть стиль игры, который нам не нравится. Мы должны противостоять этому. Несмотря на преимущество в счете, мы пропустили два гола в стандартных ситуациях. Невнимательно сыграли при контратаках соперника. Но нам удалось взять игру на себя. У нас был разговор с игроками, что надо играть хладнокровно до конца. Хотя на первых минутах было некоторое волнение, они смогли полностью контролировать игру. У меня была надежда и я сказал игрокам, что мы прошли череез немалое количество таких матчей. Я даже сказал им, что нам, возможно, придется сыграть 120 минут. Мы должны были быть к этому психологически готовы. Мои игроки заслуживают только похвалы. Поздравляю весь Азербайджан и наших болельщиков. Эта игра была похожа на триллер. Это был «Карабах» Азербайджана, это был мой «Карабах». Поздравляю мой «Карабах».

Главный тренер также высказал свое мнение о сопернике по плей-офф Лиги чемпионов - "Динамо" (Загреб):

«На данный момент информации о сопернике нет. Все наши мысли были об этой игре. «Динамо» - соперник, который ждет нас в плей-офф. Это команда с большим опытом. Мы постараемся ознакомиться с ней в ближайшие дни. По мере прохождения этапа ждут более серьезных и опытных соперников. Мы должны быть к этому готовы. Нам следует забыть радость этого матча и постараться быть готовыми к следующему. Но наши травмированные игроки могут создать проблемы. Во время таких матчей очень важно делать ротации. Я верю, что мои игроки будут полностью готовы. Мне очень хотелось бы, чтобы эта команда сыграла в основной стадии Лиги чемпионов. На данный момент мы проделали большую работу. Мы постараемся порадовать наших болельщиков. Они всегда верили и доверяли нам».

Отметим, что "Карабах" выбил "Лудогорец" из турнира и по итогам двух игр (1:2, 7:2) вышел в плей-офф.

İdman.biz

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