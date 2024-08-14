Лига Чемпионов: "Карабах" разгромил "Лудогорец" в Болгарии - 7:2!!! - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана «Карабах» провел очередной матч в Лиге Чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, наш представитель вышел на ответный матч III квалификационного раунда.

Команда Гурбана Гурбанова сыграла в гостях с «Лудогорцем». Проиграв в Баку со счетом 1:2, "Карабах" жаждал реванша в Болгарии и разгромил соперника со счетом 7:2!

Отметим, что агдамский клуб теперь встретится в плей-офф с загребским "Динамо".

Лига Чемпионов

III квалификационный раунд

Ответная игра

13 августа

22:00. «Лудогорец» - «Карабах» - 2:7

Гол: Квадво Дуа (13, 23, пенальти); Олавио Жуниньо (7), Яссин Бензия (45+1, пенальти), Патрик Андраде (45+5), Торал Байрамов (93), Редон Джиджа (110), Патрик Андраде (112), Яссин Бензия (118)

Судья: Симоне Соцца (Италия)

«Лудогорец»: 39. Хендрикс Бонманн, 17. Сон, 24. Оливер Вердон, 4. Диниш Алмейда, 3. Антон Недялков (к), 30. Педро Наресси, 6. Якуб Пиотровский, 23. Дерой Дуарте, 7. Рик, 12. Руан Секо, 9. Квадво Дуа

Главный тренер: Георгий Дерменджиев

"Карабах": 97. Фабиян Бунтич, 29. Марко Вешович, 13. Бахлул Мустафазаде, 81. Кевин Медина, 44. Эльвин Джафаргулиев, 6. Хулио Ромао, 8. Марко Янкович, 10. Абдулла Зубир (к), 15. Леандро Андраде, 7. Яссин Бензия, 18. Олавио Жуниньо

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

Разград. Лудогорец Арена

Первая игра – 2:1

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