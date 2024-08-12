Билеты на игру Азербайджан - Швеция поступили в продажу

Билеты на матч Лиги наций между Азербайджаном и Швецией уже в продаже.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Стоимость билетов 3, 5 и 10 манатов. За VIP-места зрителям придется заплатить 20 и 30 манатов.

Билеты можно приобрести в точках продаж iTicket.az, «Ganclik Mall», «28 Mall», Киоске №1 (метро Сахиль, М.Расулзаде, 3), Киоске №2 (проспект Бюльбюля, улица Низами), в Центрах службы ASAN 1, 2, 3, 4, а также в Сумгаитском региональном центре обслуживания ASAN №1.

Отметим, что матч, который пройдет в рамках первого тура группового этапа 5 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00.

İdman.biz