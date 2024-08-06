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"Карабах" против чемпиона Болгарии - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Азербайджанский футбол
Новости
6 Августа 2024 20:00
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"Карабах" против чемпиона Болгарии - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Чемпион Азербайджана «Карабах» проведет сегодня свою очередную игру в рамках еврокубков.

Как сообщает İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова примет участие в первом матче III квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Агдамский клуб встретится с чемпионом Болгарии «Лудогорцем». Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 13 августа.

Лига чемпионов
III квалификационный рауд
Первая игра
6 августа

20:00. «Карабах» – «Лудогорец»

Судья: Урс Шнайдер (Швейцария).

«Карабах»: 97. Фабиан Бунтич, 29. Марко Вешович, 13. Бахлул Мустафазаде, 81. Кевин Медина, 27. Торал Байрамов, 6. Жулио Ромао, 7. Яссин Бензия, 8. Марко Янкович, 15. Леандро Андраде, 10 Абдулла Зубир (к), 18. Жуниньо

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

«Лудогорец»: 39. Хендрик Бонманн, 3. Антон Недялков (к), 24. Оливер Вердон, 4. Динис Алмейда, 17. Сон, 30. Педро Наресси, 23. Дерой Дуарте, 6. Якуб Пиотровский, 11. Кайо Видаль, 37. Бернард Текпетей, 9. Квадво Дуа

Главный тренер: Георгий Дерменджиев

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

İdman.biz

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Матч между командами начнется в 20:00

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