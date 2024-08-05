Определился возможный соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Чемпионов

Сегодня проходит жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие началось в 14:00 по бакинскому времени.

В ходе жеребьевки стал известен возможный соперник чемпиона Азербайджана «Карабаха». Команда Гурбана Гурбанова была в корзине несеяных, в паре с «Лудогорцем». Если "Карабах" в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов выбьет болгарский "Лудогорец", то в плей-офф сыграет с хорватским клубом Динамо (Загреб) за право выйти в групповой этап. Первая игра состоится в Хорватии, ответная - в Баку.

"Динамо" Загреб - "Карабах"

Отметим, что матчи плей-офф пройдут 20-21 и 27-28 августа.

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09:24

Сегодня пройдет жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие начнется в 14:00 по бакинскому времени.

В ходе жеребьевки станет известен возможный соперник чемпиона Азербайджана «Карабаха». Команда Гурбана Гурбанова находится в корзине несеяных, в паре с «Лудогорцем».

Путь чемпионов

Сеяные

«Динамо» Загреб

"Црвена Звезда"

Победитель пары «Мальме» – ПАОК

Победитель пары «Мидтьюлланд» — «Ференцварош»

"Янг Бойз"

Несеяные

Победитель пары "Карабах" - "Лудогорец"

«Галатасарай»

Победитель пары «Слован» – АПОЭЛ

Победитель пары "Ягеллония" - "Бодо Глимт"

Победитель пары "Спарта" - "Стяуа"

Путь лиги

Сеяные

Победитель пары «Динамо» К – «Рейнджерс»

Победитель пары "Славия" - "Юнион Сен-Жилуа"

Несеяные

Победитель пары «Лилль» — «Фенербахче».

Победитель пары "Зальцбург" - "Твенте"

Отметим, что матчи плей-офф пройдут 20-21 и 27-28 августа.

İdman.biz