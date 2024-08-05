Определился возможный соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Чемпионов

Сегодня проходит жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов.
Как сообщает İdman.biz, мероприятие началось в 14:00 по бакинскому времени.
В ходе жеребьевки стал известен возможный соперник чемпиона Азербайджана «Карабаха». Команда Гурбана Гурбанова была в корзине несеяных, в паре с «Лудогорцем». Если "Карабах" в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов выбьет болгарский "Лудогорец", то в плей-офф сыграет с хорватским клубом Динамо (Загреб) за право выйти в групповой этап. Первая игра состоится в Хорватии, ответная - в Баку.
"Динамо" Загреб - "Карабах"
Отметим, что матчи плей-офф пройдут 20-21 и 27-28 августа.
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09:24
Сегодня пройдет жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов.
Как сообщает İdman.biz, мероприятие начнется в 14:00 по бакинскому времени.
В ходе жеребьевки станет известен возможный соперник чемпиона Азербайджана «Карабаха». Команда Гурбана Гурбанова находится в корзине несеяных, в паре с «Лудогорцем».
Путь чемпионов
Сеяные
«Динамо» Загреб
"Црвена Звезда"
Победитель пары «Мальме» – ПАОК
Победитель пары «Мидтьюлланд» — «Ференцварош»
"Янг Бойз"
Несеяные
Победитель пары "Карабах" - "Лудогорец"
«Галатасарай»
Победитель пары «Слован» – АПОЭЛ
Победитель пары "Ягеллония" - "Бодо Глимт"
Победитель пары "Спарта" - "Стяуа"
Путь лиги
Сеяные
Победитель пары «Динамо» К – «Рейнджерс»
Победитель пары "Славия" - "Юнион Сен-Жилуа"
Несеяные
Победитель пары «Лилль» — «Фенербахче».
Победитель пары "Зальцбург" - "Твенте"
Отметим, что матчи плей-офф пройдут 20-21 и 27-28 августа.
İdman.biz