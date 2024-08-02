Гурбан Гурбанов: "Я остался недоволен футболистами в некоторых эпизодах"

«Поздравляю игроков. Хоть мы и выиграли 4:1, но играли против крепкой команды. Первый матч показал, что к чемпионату надо относиться очень серьёзно. Я не был недоволен игрой. Я был недоволен футболистами в некоторых эпизодах».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, комментируя первую игру азербайджанской Премьер-лиги сезона 2024/2025 против "Араз-Нахчывана".

Опытный специалист также высказал свое мнение о «Лудогорце», с которым они встретятся в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов:

«Два дня назад я смотрел игру «Лудогорца» вживую. У них есть игроки с индивидуальным мастерством. Они играют очень быстро, хорошо завершают атаки. Нужна серьезная подготовка. Наряду с командной игрой надо играть осторожно при борьбе один в один. Это очень важно. Также важно пресекать контратаки. Мы должны быть готовы к этому. Чувствуется, что такую игру требует тренер. У них есть несколько наигранных комбинаций, которые они используют. Эти игры будут интересны для нас всех. Может быть, что мы потратим много энергии. Может пойти и тактическая борьба. Мы должны быть очень подготовленными».

Отметим, что в первой игре сезона "Карабах" победил "Араз-Нахчыван" со счетом 4:1.

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