Ариф Асадов покинул сборную

Контракт с тренером сборной Азербайджана Арифом Асадовым был расторгнут по обоюдному согласию.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.
Он продолжит работать инструктором на тренерских курсах УЕФА.
İdman.biz
Контракт с тренером сборной Азербайджана Арифом Асадовым был расторгнут по обоюдному согласию.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.
Он продолжит работать инструктором на тренерских курсах УЕФА.
İdman.biz
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