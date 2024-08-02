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Ариф Асадов покинул сборную

Азербайджанский футбол
Новости
2 Августа 2024 17:46
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Ариф Асадов покинул сборную

Контракт с тренером сборной Азербайджана Арифом Асадовым был расторгнут по обоюдному согласию.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Он продолжит работать инструктором на тренерских курсах УЕФА.

İdman.biz

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