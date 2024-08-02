Потенциальные соперники "Сабаха" и "Зиры" в плей-офф – СПИСОК

Жеребьевка плей-офф Лиги Конференций состоится 5 августа.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие начнется в 16:00 по бакинскому времени.

Определятся потенциальные соперники азербайджанских клубов «Сабах» и «Зира». Пары с нашими представителями не будут сеяными во время жеребьевки.

Лига конференций

Плей-офф

Главный путь

Сеяные

"Челси"

Победитель пары «Копенгаген» — «Баник»

Победитель пары "Силькеборг" - "Гент"

«Фиорентина»

«Бетис»

Победитель пары «Иберия» – «Башакшехир»

Победитель пары «Маккаби» П-Т — ЧФР

Победитель пары «Олимпия» — «Шериф»

Победитель пары «Брондбю» – «Легия»

"Хайденхайм"

Победитель пары«Млада Болеслав» — «Хапоэль» Б-Ш

Победитель пары «Ильвес» — «Юргорден»

«Ланс»

Победитель пары «Омония» — «Фехервар»

Проигравший пары «Трабзонспор» — «Рапид» В

Победитель пары «Цюрих» – «Гимараэш»

Победитель пары «Хунедоара» – «Астана»

Победитель пары «Ной» – АЕК Афины

Проигравший пары «Мольде» — «Серкль Брюгге».

Несеяные

Победитель пары «Ботев» – «Зрински»

Победитель пары «Марибор» – «Войводина»

Проигравший пары "Брага" - "Серветт"

Победитель пары "Руйомберок" - "Хайдук"

Победитель пары «Осиек» – «Зира»

Проигравший пары «Партизан» – «Лугано»

«Победитель пары Спартак» Трнава – «Висла» К

Победитель пары ЦСКА София - "Пафос"

Победитель пары «Арарат» – «Академия Пушкаша»

Победитель пары "Сент-Патрикс" - "Сабах"

Победитель пары «Санкт-Галлен» – «Сласк»

Победитель пары "Килмарнок" - "Тромсе"

Победитель пары "Св. Миррен» - «Бранн»

Победитель пары "Ауда" - "Дрита"

Проигравший пары «Панатинаикос» — «Аякс»

Победитель пары «Хеккен» — «Пайде».

Проигравший пары "Кривбасс" - "Виктория" Пл

Победитель пары «Пакш» — «Морнар»

Проигравший пары «Риека» — «Эльфсборг»

Путь чемпионов

Сеяные

Победитель пары ХИК - "Дечич"

Победитель пары «Викингур» - «Флора»

Победитель пары «Ордабасы» – «Пюник»

Проигравший пары «Петрокуб» – ТНС

Победитель пары "Балкани" - "Ларне"

Несеяные

Проигравший пары "Клаксвик" - "Борац"

Проигравший пары «Санта-Колома» – РФШ

Проигравший пары «Целье» — «Шемрок Роверс»

Проигравший пары «Паневежис» — «Маккаби» Т-А

Проигравший пары "Динамо" Мн - "Линкольн"

Отметим, что игры плей-офф пройдут 22 и 29 августа.

İdman.biz