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Потенциальные соперники "Сабаха" и "Зиры" в плей-офф – СПИСОК

Азербайджанский футбол
Новости
2 Августа 2024 12:54
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Потенциальные соперники "Сабаха" и "Зиры" в плей-офф – СПИСОК

Жеребьевка плей-офф Лиги Конференций состоится 5 августа.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие начнется в 16:00 по бакинскому времени.

Определятся потенциальные соперники азербайджанских клубов «Сабах» и «Зира». Пары с нашими представителями не будут сеяными во время жеребьевки.

Лига конференций
Плей-офф
Главный путь
Сеяные

"Челси"
Победитель пары «Копенгаген» — «Баник»
Победитель пары "Силькеборг" - "Гент"
«Фиорентина»
«Бетис»
Победитель пары «Иберия» – «Башакшехир»
Победитель пары «Маккаби» П-Т — ЧФР
Победитель пары «Олимпия» — «Шериф»
Победитель пары «Брондбю» – «Легия»
"Хайденхайм"
Победитель пары«Млада Болеслав» — «Хапоэль» Б-Ш
Победитель пары «Ильвес» — «Юргорден»
«Ланс»
Победитель пары «Омония» — «Фехервар»
Проигравший пары «Трабзонспор» — «Рапид» В
Победитель пары «Цюрих» – «Гимараэш»
Победитель пары «Хунедоара» – «Астана»
Победитель пары «Ной» – АЕК Афины
Проигравший пары «Мольде» — «Серкль Брюгге».

Несеяные

Победитель пары «Ботев» – «Зрински»
Победитель пары «Марибор» – «Войводина»
Проигравший пары "Брага" - "Серветт"
Победитель пары "Руйомберок" - "Хайдук"
Победитель пары «Осиек» – «Зира»
Проигравший пары «Партизан» – «Лугано»
«Победитель пары Спартак» Трнава – «Висла» К
Победитель пары ЦСКА София - "Пафос"
Победитель пары «Арарат» – «Академия Пушкаша»
Победитель пары "Сент-Патрикс" - "Сабах"
Победитель пары «Санкт-Галлен» – «Сласк»
Победитель пары "Килмарнок" - "Тромсе"
Победитель пары "Св. Миррен» - «Бранн»
Победитель пары "Ауда" - "Дрита"
Проигравший пары «Панатинаикос» — «Аякс»
Победитель пары «Хеккен» — «Пайде».
Проигравший пары "Кривбасс" - "Виктория" Пл
Победитель пары «Пакш» — «Морнар»
Проигравший пары «Риека» — «Эльфсборг»

Путь чемпионов

Сеяные

Победитель пары ХИК - "Дечич"
Победитель пары «Викингур» - «Флора»
Победитель пары «Ордабасы» – «Пюник»
Проигравший пары «Петрокуб» – ТНС
Победитель пары "Балкани" - "Ларне"

Несеяные

Проигравший пары "Клаксвик" - "Борац"
Проигравший пары «Санта-Колома» – РФШ
Проигравший пары «Целье» — «Шемрок Роверс»
Проигравший пары «Паневежис» — «Маккаби» Т-А
Проигравший пары "Динамо" Мн - "Линкольн"

Отметим, что игры плей-офф пройдут 22 и 29 августа.

İdman.biz

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