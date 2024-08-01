"Карабах" не сможет встретиться с "Галатасараем" в Лиге Чемпионов - КОРЗИНЫ ПЛЕЙ-ОФФ

Жеребьевка стадии плей-офф Лиги чемпионов состоится 5 августа.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие начнется в 14:00 по бакинскому времени.

Потенциальный соперник чемпиона Азербайджана «Карабаха» станет известен в ходе жеребьевки. Подопечные Гурбана Гурбанова будут находиться с "Лудогорцем" (соперник по третьему квалификационному раунду) в корзине несеяных.

Среди соперников "Карабаха" три клуба и две пары, прошедшие из предыдущих раундов: "Динамо" Загреб, "Црвена Звезда", "Мальме" - ПАОК, "Мидтьюлланд" - "Ференцварош" и "Янг Бойз".

Турецкий клуб «Галатасарай» тоже в корзине несеяных. Поэтому чемпионы Азербайджана и Турции не могут встретиться в плей-офф.

Путь чемпионов

Сеяные

«Динамо» Загреб

"Црвена Звезда"

«Мальме» — ПАОК

«Мидтьюлланд» — «Ференцварош»

"Янг Бойз"

Несеяные

«Карабах» – «Лудогорец»

«Галатасарай»

«Словацко» — АПОЭЛ.

«Ягеллония» — «Бодо Глимт».

«Спарта» — «Стяуа».

Путь лиги

Сеяные

«Динамо» К – «Рейнджерс»

«Славия» — «Юнион Сен-Жилуа».

Несеяные

«Лилль» — «Фенербахче».

«Зальцбург» – «Твенте»

Отметим, что матчи плей-офф пройдут 20-21 и 27-28 августа.

İdman.biz