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"Карабах" не сможет встретиться с "Галатасараем" в Лиге Чемпионов - КОРЗИНЫ ПЛЕЙ-ОФФ

Азербайджанский футбол
Новости
1 Августа 2024 09:41
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"Карабах" не сможет встретиться с "Галатасараем" в Лиге Чемпионов - КОРЗИНЫ ПЛЕЙ-ОФФ

Жеребьевка стадии плей-офф Лиги чемпионов состоится 5 августа.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие начнется в 14:00 по бакинскому времени.

Потенциальный соперник чемпиона Азербайджана «Карабаха» станет известен в ходе жеребьевки. Подопечные Гурбана Гурбанова будут находиться с "Лудогорцем" (соперник по третьему квалификационному раунду) в корзине несеяных.

Среди соперников "Карабаха" три клуба и две пары, прошедшие из предыдущих раундов: "Динамо" Загреб, "Црвена Звезда", "Мальме" - ПАОК, "Мидтьюлланд" - "Ференцварош" и "Янг Бойз".

Турецкий клуб «Галатасарай» тоже в корзине несеяных. Поэтому чемпионы Азербайджана и Турции не могут встретиться в плей-офф.

Путь чемпионов
Сеяные

«Динамо» Загреб
"Црвена Звезда"
«Мальме» — ПАОК
«Мидтьюлланд» — «Ференцварош»
"Янг Бойз"

Несеяные

«Карабах» – «Лудогорец»
«Галатасарай»
«Словацко» — АПОЭЛ.
«Ягеллония» — «Бодо Глимт».
«Спарта» — «Стяуа».

Путь лиги
Сеяные

«Динамо» К – «Рейнджерс»
«Славия» — «Юнион Сен-Жилуа».

Несеяные

«Лилль» — «Фенербахче».
«Зальцбург» – «Твенте»

Отметим, что матчи плей-офф пройдут 20-21 и 27-28 августа.

İdman.biz

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