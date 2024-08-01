"Карабах" не сможет встретиться с "Галатасараем" в Лиге Чемпионов - КОРЗИНЫ ПЛЕЙ-ОФФ

Жеребьевка стадии плей-офф Лиги чемпионов состоится 5 августа.
Как сообщает İdman.biz, мероприятие начнется в 14:00 по бакинскому времени.
Потенциальный соперник чемпиона Азербайджана «Карабаха» станет известен в ходе жеребьевки. Подопечные Гурбана Гурбанова будут находиться с "Лудогорцем" (соперник по третьему квалификационному раунду) в корзине несеяных.
Среди соперников "Карабаха" три клуба и две пары, прошедшие из предыдущих раундов: "Динамо" Загреб, "Црвена Звезда", "Мальме" - ПАОК, "Мидтьюлланд" - "Ференцварош" и "Янг Бойз".
Турецкий клуб «Галатасарай» тоже в корзине несеяных. Поэтому чемпионы Азербайджана и Турции не могут встретиться в плей-офф.
Путь чемпионов
Сеяные
«Динамо» Загреб
"Црвена Звезда"
«Мальме» — ПАОК
«Мидтьюлланд» — «Ференцварош»
"Янг Бойз"
Несеяные
«Карабах» – «Лудогорец»
«Галатасарай»
«Словацко» — АПОЭЛ.
«Ягеллония» — «Бодо Глимт».
«Спарта» — «Стяуа».
Путь лиги
Сеяные
«Динамо» К – «Рейнджерс»
«Славия» — «Юнион Сен-Жилуа».
Несеяные
«Лилль» — «Фенербахче».
«Зальцбург» – «Твенте»
Отметим, что матчи плей-офф пройдут 20-21 и 27-28 августа.
İdman.biz