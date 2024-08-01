"Зира" играет в Словакии - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

«Зира» сыграет очередную игру в еврокубках.

Как сообщает İdman.biz, команда Рашада Садыхова, выступающая в Лиге Конференций, встретится с ДАК 1904.

Бакинский клуб, разгромивший соперника в Баку, попытается защитить свое преимущество в Словакии. «Зира», забившая голы во всех матчах текущего сезона, будет бороться за продолжение этой серии.

Отметим, что матч, который пройдет на «DAC Arena» в Дунайской Стреде, начнется в 22:30 по бакинскому времени.

Лига Конференций

II квалификационный раунд

Ответная игра

1 августа

22:30. ДАК 1904 (Словакия) – «Зира» - 1:2

Голы: Алекс Мендес (40); Рафаэль Утциг (25), Кисмет Алиев (57)

Красная карточка: Ромарик Япи (ДАК 1904), 56

Судья: Йован Качевски (Северная Македония).

ДАК 1904: 41. Александр Попович, 91. Ромарик Япи, 33. Тарас Качараба, 16. Матеуш Брунетти, 8. Милан Димун, 24. Кристиан Херч, 6. Махмуд Бахо, 18. Алекс Мендес, 99. Ладислав Алмаси, 46. ​​Матей Труса

Главный тренер: Хиско Муньос

«Зира»: 97. Тьяго Силва, Кисмет Алиев, 4. Фуан Ренато, 32. 3. Анже Муцизни, 70. Исса Джибрилла, 11. Рустам Ахмедзаде, 21. Гаджиага Гаджиев, 8. Исмаил Ибрагимли, 23. Рафаэль Утциг, 29 Джейхун Нуриев, 90. Давит Волков

Главный тренер: Рашад Садыхов

Дунайска Стреда. «DAC Арена»

Первая игра – 0:4

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