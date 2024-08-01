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"Сабах" против израильского клуба - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Азербайджанский футбол
Новости
1 Августа 2024 20:16
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"Сабах" против израильского клуба - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

«Сабах» проведет очередной матч в еврокубках.

Как сообщает İdman.biz, бакинский клуб сыграет ответный матч во втором квалификационном раунде Лиги Конференций.

Наш представитель примет «Маккаби» Хайфу.

Отметим, что матч на «Банк Республика Арена» начнется в 20:00.

Лига Конференций

II квалификационный раунд

Ответная игра

1 августа

20:00. «Сабах» — «Маккаби» (Хайфа, Израиль) - 0:1

Гол: Долев Хазиза (17)

Судья: Петер Кралович (Словакия).
Баку. «Банк Республика Арена»

«Сабах»: 1. Юсиф Иманов, 2. Амин Сейдиев (к), 44. Софиан Чакла, 3. Джон Ирасабаль, 7. Боян Летич, 13. Иван Лепиница, 8. Аяз Гулиев, 70. Джесси Секидика, 28. Кахим Пэррис, 20. Джой Ленс-Микельс, 18. Павол Шафранко

Главный тренер: Крунослав Рендулич

«Маккаби»: 40. Шариф Кеуф, 27. Пьер Корню, 34. Александр Сирота, 44. Лоренцо Симич, 2. Даниэль Сандгрин, 26. Махмуд Джабер, 4. Али Мохаммед, 8. Долев Хазиза, 6. Гади Кинда, 91. Диа Сабиа, 9. Франзди Пьеро

Главный тренер: Барак Бахар.

Первая игра – 3:0

İdman.biz

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