Выездное испытание "Сумгаита" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

«Сумгаит» проведет свою очередную игру в рамках еврокубков.

İdman.biz сообщает, что наш представитель, выступающий в Лиге Конференций, проведет ответный матч II квалификационного раунда.

Команда Самира Абасова встретится в Венгрии с «Фехерваром», которому проиграла дома со счетом 1:2, и попытается взять реванш на выезде.

Отметим, что встреча начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Лига Конференций

II квалификационный раунд

Ответная игра

31 июля

21:00. «Фехервар» (Венгрия) – «Сумгаит»

Судья: Кристоффер Карлссон (Швеция)

«Фехервар»: 22. Балаш Тот, 7. Сабольш Шон, 31. Никола Серафимов, 8. Богдан Мельник, 21. Андрас Хусти, 14. Арон Ксонгвай (к), 77. Матьяш Катона, 20. Тобиас Кристенсен, 27. Бенце Беди, 11. Николас Стефанелли, 19. Патрик Коваш

Главный тренер: Тамаш Пит

«Сумгаит»: 1. Мехди Джаннатов, 7. Ровлан Мурадов, 6. Вугар Мустафаев (к), 3. Славиша Радович, 14. Эльвин Бадалов, 8. Сабухи Абдуллазаде, 19. Рой Кехат, 23. Джордан Резабала, 11. Фернандо Медейрос, 9. Никола Вуйнович, 10. Рахим Садыхов

Главный тренер: Самир Абасов

Шекешфехервар. Мол Арена Состо

Первая игра – 2:1

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