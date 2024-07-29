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СРАВНЕНИЕ Баку и Москвы от Лунева

Азербайджанский футбол
Новости
29 Июля 2024 18:59
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СРАВНЕНИЕ Баку и Москвы от Лунева

İdman.biz сообщает, что вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев, последним клубом которого был азербайджанский «Карабах», провел параллель между Москвой и Баку.

«Москва сильно поменялась за время моего отсутствия. Здесь красиво и много народу, хотя и до этого было. С момента моего отъезда появилось больше дорожных развязок. Особенно поменялось метро. Смотрю на него и не могу узнать. В Москве все круто.

Москва в топах городов, поэтому не совсем корректно сравнивать ее с Баку. Столица Азербайджана по-своему хороша. Там есть все необходимое для жизни. В Баку здорово и приятный климат. А еще есть море. В Москве, к сожалению, его нет», - сказал Лунев в беседе с корреспондентом Sport24.

İdman.biz

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