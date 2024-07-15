Подготовка судей к новому сезону - ФОТО

Судьи элитной категории продолжают подготовку к новому сезону.

İdman.biz сообщает, что с 8 июля в тренировочном центре национальных сборных по дзюдо 4 раза в неделю проводятся занятия по физической подготовке.

В настоящее время упражнения направлены на повышение общего функционального уровня, восстановление выносливости и специфических для судей специфических движений. Упражнениями руководят фитнес-тренер судейского отдела Намиг Гулиев и помощник фитнес-тренера судейского отдела Рустам Рустамлы.

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