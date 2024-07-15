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Прорыв Испании и Турции, Азербайджан защитит позицию

Азербайджанский футбол
Новости
15 Июля 2024 13:55
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Прорыв Испании и Турции, Азербайджан защитит позицию

Рейтинг национальных сборных ФИФА будет объявлен на этой неделе.

Как сообщает İdman.biz, определились позиции сборных, которые они займут в таблице 18 июля.

Позиция сборной Азербайджана останется неизменной. Команда Фернанду Сантугша сохранит позицию на 111-м месте с 1179,88 очками.

Аргентина, обладатель Кубка Америки, останется на первом месте с 1891,49 балла. Франция сможет сохранить вторую позицию с 1854,91 балла.

Чемпион Европы Испания поднимется на 3-е место с прорывом на 5 ступенек - 1835,67. Англия (1812,26), упустившая шанс выиграть чемпионат поднимется на ступеньку вверх, на 4-е.

Наибольший прорыв в списке будет у Венесуэлы - 17 мест. Турция по этому показателю занимает второе место с прыжком на 16 позиций. Сборная займет 26 место с 1533,60 очками.

İdman.biz

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