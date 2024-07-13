Шансы "Зиры" пройти этап - АНАЛИТИКА

«Зира» начала еврокубковый сезон с выездной победы.

Как сообщает İdman.biz, бакинский клуб, забивший безответный гол в ворота молдавского «Шерифа», впервые в своей истории начал двухматчевую дуэль с таким результатом.

Подобный случай произошел в азербайджанском футболе уже девятый раз. До сих пор 8 раз наши представители радовались счету 1:0 в первой встрече противостояния на поле соперника.

Впервые в Финляндии

«Карабах» был нашим первым клубом, который выиграл первую игру на выезде с преимуществом в один гол. Представитель Агдама вернулся из Финляндии в 2009 году с победой. В Баку команде Гурбана Гурбанова удалось победить «Хонку» снова.

Опыт Садыхова в "Карабахе"

В целом в первом матче пары "Карабах" побеждал хозяев поля со счетом 1:0 больше всех - 6 раз. Главный тренер «Зиры» Рашад Садыхов был свидетелем всех этих побед агдамского клуба, играя за него на протяжении многих лет. Команда Садыхова в Баку прошла всех своих соперников, которых они обыграли с разницей в 1 гол. Двое из них были пройдены в Лиге чемпионов и четыре - в Лиге Европы. «Карабах» обыграл в Баку 5 соперников из шести. Только «Олимпия» покинула нашу страну непобежденной, но для прохода этапа нашему чемпиону хватило победы в первой игре.

5 лет спустя

Но долгое время азербайджанские клубы не добиваются такого результата в первом матче. Последней командой, сделавшей это, был «Нефтчи». Пять лет назад бакинская команда обыграла российский «Арсенал». А потом разгромила дома, забив три безответных мяча. Спустя 5 лет «Зира» порадовалась выездной победе со счетом 1:0.

Три разгрома

В целом, азербайджанские команды трижды разгромили соперников дома после 1:0 на выезде. «Карабах» добился этого первым. Команда Гурбана Гурбанова принимала мальтийскую «Валлетту» в Лиге чемпионов и забила ей 4 безответных гола. «Янг Бойз» получил три «пощечины» от агдамцев. Последним разгромом стала виктория «Нефтчи» над «Арсеналом».

Единственное исключение

«Интер» - единственный азербайджанский клуб, который выиграл с разницей в один мяч на поле соперника, но не смог пройти стадию. Нынешний «Шамахы» не смог проийти «Эльфсборг», обыграв соперника в Швеции. Наш представитель, проигравший в Баку с тем же счетом, проиграл в серии пенальти.

87,5 процента для "Зиры"

Как видно, азербайджанские клубы проходили этап в 7 из 8 предыдущих подобных случаев. Это означает 87,5 процента. Успех «Шерифа» как и «Эльфсборга» равен 12,5 процента. Словом, у подопечных Рашада Садыхова шансов пройти этап в 7 раз больше. Если посмотреть на результаты ответных игр, то в предыдущих 8 подобных случаях было зафиксировано 6 побед, 1 ничья и 1 поражение. То есть «Зира» имеет 75-процентный шанс пройти этап с победой и 12,5-процентный шанс пройти этап с ничьей.

Вторые матчи азербайджанских клубов, победивших на выезде со счетом 1:0:

Сезон 2009/10

Лига Европы

«Карабах» – «Хонка» – 2:1

Сезон 2010/11

Лига Европы

«Карабах» – «Висла» – 3:2

Сезон 2013/14

Лига Европы

«Карабах» – «Металлург» – 1:0

Сезон 2014/15

Лига чемпионов

«Карабах» – «Валлетта» – 4:0

Лига Европы

«Интер» – «Эльфсборг» – 0:1, п. 3:4

Сезон 2015/16

Лига Европы

«Карабах» – «Янг Бойз» – 3:0

Сезон 2018/19

Лига чемпионов

«Карабах» – «Олимпия» – 0:0

Сезон 2019/20

Лига Европы

«Нефтчи» — «Арсенал» — 3:0.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz