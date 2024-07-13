Сборная Азербайджана сохраняет шансы на третье место в отборе на ЕВРО

Женская сборная Азербайджана по футболу не потеряла шансов занять третье место в квалификации чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, несмотря на крупное поражение от Венгрии (0:5) в предыдущем матче, подопечные Сиясета Аскерова еще могут улучшить свои позиции. В данный момент у нашей команды 4 очка, она находится на четвертом месте в таблице, отставая на 2 очка от Турции, идущей третьей. Тогда как Венгрия набрала 7 баллов и расположилась на втором месте.

В то же время, досрочную победу в квартете отпраздновали швейцарки, в активе которых 12 очков.

Отметим, что заключительный матч отборочного турнира чемпионата Европы сборная Азербайджана проведет 16 июля на выезде против Швейцарии.

İdman.biz