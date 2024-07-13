Анализируя "Шериф", мы увидели, что..." - ИНТЕРВЬЮ

Интервью капитана «Зиры» Гисмета Алиева сайту İdman.biz

- Как вы оцениваете первую игру, в которой выиграли 1:0 у «Шерифа» в первом квалификационном раунде Лиги Европы?

- Мы знали, что в Молдове нас ждет непростая игра. «Шериф» - команда с достаточным опытом выступлений в Европе. Мы были очень хорошо подготовлены к игре. Нам было очень сложно с первых минут, но позже мы нашли свою игру. По крайней мере, мы забили 1 гол. В первом матче мы попытались узнать соперника. Вторая игра может оказаться для нас проще.

- Как вы расцениваете шансы после этой победы?

- Может быть, у нас есть маленькое преимущество. Но анализируя «Шериф», мы увидели, что у них достаточно игроков, способных изменить судьбу матча. Думаю, шансы 50/50, даже если у нас есть небольшое преимущество.

- Вам понравилась ваша игра?

- Постараюсь сделать больше в предстоящих играх. Я сделаю все возможное, чтобы помочь своей команде.

- Какие будут планы на второй матч? Будете ли готовиться к серии пенальти?

– Мы не отрабатывали пенальти. Команда к этому не готовилась даже во время сборов. Наши мысли были только об игре. В ближайшие дни будем готовиться ко 2-му матчу по заданиям наших тренеров.

Эмин Ага

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