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"Зира" победила, Азербайджан поднялся в рейтинге УЕФА

Азербайджанский футбол
Новости
12 Июля 2024 09:11
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"Зира" победила, Азербайджан поднялся в рейтинге УЕФА

Объявлен рейтинг стран УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, после первых игр первого квалификационного раунда в списке произошли некоторые изменения.

Позиция Азербайджана также изменилась. Наша страна, уступившая день назад 25-е место, вернула себе позиции. Победа «Зиры» привела к продвижению нашей страны вверх на одну строчку. Наш представитель выиграл со счетом 1:0 у «Шерифа» в Молдове и это дало Азербайджану 0,250 очков. У нашей страны 17,000 очков. Азербайджан оставил Кипр позади.

Отметим, что таблицу возглавляет Англия – 89,160 очков.

İdman.biz

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