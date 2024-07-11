Третья попытка - АНАЛИТИКА

«Зира», которая сегодня начнет выступать в еврокубках, будет гостем «Шерифа» в Молдове.

Как сообщает İdman.biz, это третья попытка бакинского клуба на континентальных турнирах.

Дебют команды, которая во второй раз будет выступать в Лиге Европы, совпал с сезоном 2017/18. Тогда представитель столицы в обоих матчах обыграл люксембургский «Дифферданж». Эти победы - последние успехи клуба в Европе.

Тогда бакинцы, обыгравшие люксембуржцев, в следующем раунде проиграли румынской «Астре». Гол на выезде запомнился как последний мяч команды в еврокубке. В следующих трех встречах «Зира» не нашла путь к воротам соперника.

Сыграв два года назад нулевую ничью с "Астрой" в Баку, "Зира" так же сыграла дома и с "Маккаби", но пропустила от израильтян три гола на выезде.

Всего команда провела шесть игр, одержав в них две победы и один раз сыграв вничью. В четырех играх "Зира" не смогла победить, в трех - не забила. Наш клуб, проиграв трижды, забил 5 голов и пропустил 7.

Сезон 2017/18

Лига Европы

Первый квалификационный раунд

«Зира» – «Дифферданж» – 2:0, 2:1

Второй квалификационный раунд

«Астра» – «Зира» – 3:1, 0:0

Сезон 2022/23

Лига Конференций

«Маккаби» Тель-Авив – «Зира» – 3:0, 0:0

Отметим, что матч между «Шерифом» и «Зирой» начнется в 21:00 по бакинскому времени.

İdman.biz