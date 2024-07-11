11 Июля 2024
RU

Третья попытка - АНАЛИТИКА

Азербайджанский футбол
Аналитика
11 Июля 2024 12:12
42
Третья попытка - АНАЛИТИКА

«Зира», которая сегодня начнет выступать в еврокубках, будет гостем «Шерифа» в Молдове.

Как сообщает İdman.biz, это третья попытка бакинского клуба на континентальных турнирах.

Дебют команды, которая во второй раз будет выступать в Лиге Европы, совпал с сезоном 2017/18. Тогда представитель столицы в обоих матчах обыграл люксембургский «Дифферданж». Эти победы - последние успехи клуба в Европе.

Тогда бакинцы, обыгравшие люксембуржцев, в следующем раунде проиграли румынской «Астре». Гол на выезде запомнился как последний мяч команды в еврокубке. В следующих трех встречах «Зира» не нашла путь к воротам соперника.

Сыграв два года назад нулевую ничью с "Астрой" в Баку, "Зира" так же сыграла дома и с "Маккаби", но пропустила от израильтян три гола на выезде.

Всего команда провела шесть игр, одержав в них две победы и один раз сыграв вничью. В четырех играх "Зира" не смогла победить, в трех - не забила. Наш клуб, проиграв трижды, забил 5 голов и пропустил 7.

Сезон 2017/18
Лига Европы
Первый квалификационный раунд
«Зира» – «Дифферданж» – 2:0, 2:1

Второй квалификационный раунд
«Астра» – «Зира» – 3:1, 0:0

Сезон 2022/23
Лига Конференций
«Маккаби» Тель-Авив – «Зира» – 3:0, 0:0

Отметим, что матч между «Шерифом» и «Зирой» начнется в 21:00 по бакинскому времени.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

План подготовки "Габалы"
12:33
Азербайджанский футбол

План подготовки "Габалы"

"Красно-черные" начнут тренировки 25 июля в Габале
Словакия обошла Азербайджан - рейтинг УЕФА
11:05
Азербайджанский футбол

Словакия обошла Азербайджан - рейтинг УЕФА

Объявлен рейтинг стран УЕФА
"Хотим написать еще одну историю"
10:37
Азербайджанский футбол

"Хотим написать еще одну историю"

"Завтра нам предстоит сыграть очень важную игру"
СТАРТ еврокубкового сезона для "Зиры"
09:56
Азербайджанский футбол

СТАРТ еврокубкового сезона для "Зиры"

Сегодня для азербайджанских клубов стартует новый сезон еврокубков
"Чукарички" не смогли забить "Сабаху"
10 Июля 21:22
Азербайджанский футбол

"Чукарички" не смогли забить "Сабаху"

"Сабах" проверил свои силы во втором контрольном матче в рамках сборов, проходящих в Словении
"Сабаил" подписал турецкого футболиста
10 Июля 20:34
Футбол

"Сабаил" подписал турецкого футболиста

Челик в 2020-2023 годах выступал за «Нефтчи»

Самое читаемое

Сборная Азербайджана разгромила Армению - ФОТО
9 Июля 16:55
Баскетбол

Сборная Азербайджана разгромила Армению - ФОТО

Сегодня стартовали игры дивизиона С женского чемпионата Европы U-16 по баскетболу
Сколько забивали лучшие бомбардиры Евро? Рекордсмен - в три раза больше нынешних!
8 Июля 19:47
Евро-2024

Сколько забивали лучшие бомбардиры Евро? Рекордсмен - в три раза больше нынешних!

У квартета лидеров снайперской гонки всего по три гола
Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024 - ВИДЕО
10 Июля 00:56
Евро-2024

Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024 - ВИДЕО

Первый финалист определился в Мюнхене

Три новых тренера в "Нефтчи"
8 Июля 16:28
Азербайджанский футбол

Три новых тренера в "Нефтчи"

В тренерском штабе "Нефтчи" произошли новые назначения