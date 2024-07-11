Лига Европы: "Зира" на выезда обыграла "Шериф" - ВИДЕО

Сегодня для азербайджанских клубов стартовал новый сезон еврокубков.

İdman.biz сообщает, что «Зира», наш единственный представитель, начавший соревнования с первого квалификационного раунда, провел свою первую игру в Лиге Европы.

Команда Рашада Садыхова была гостем «Шерифа» в Молдове. Азербайджанский клуб, который в третий раз играет в еврокубках, вышел на поле в Тирасполе за победой и добыл ее, забив в концовке встречи.

Отметим, что ответный матч между командами пройдет 18 июля в Баку.

Лига Европы

Первый квалификационный раунд

11 июля

21:00. «Шериф» - «Зира» - 0:1

Гол: Давит Волков (88)

Судья: Алессандро Дудич (Швейцария)

«Шериф»: 16. Аль-Туми, 8. Фернандеш, 10. Бадоло, 18. Кьябу (к), 33. Линс Де Алмейда, 45. Айюб Аллаш, 50. Бехиратче, 61. Аканби, 66. Пата, 69. Адемо, 90. Яде

Главный тренер: Юрий Гура

«Зира»: 97. Тьяго Силва, 4. Руан Ренато, 5. Стефан Ака, 8. Исмаил Ибрагимли, 11. Рустам Ахмадзаде, 15. Пьер Зебли, 23. Рафаэль Уциг, 29. Джейхун Нуриев, 32. Кисмат Алиев (к), 70. Исса Джибрилла, 90. Давит Волков

Главный тренер: Рашад Садыхов

Тирасполь. «Шериф Арена»

İdman.biz