11 Июля 2024
RU

Лига Европы: "Зира" на выезда обыграла "Шериф" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
11 Июля 2024 22:57
223
Лига Европы: "Зира" на выезда обыграла "Шериф" - ВИДЕО

Сегодня для азербайджанских клубов стартовал новый сезон еврокубков.

İdman.biz сообщает, что «Зира», наш единственный представитель, начавший соревнования с первого квалификационного раунда, провел свою первую игру в Лиге Европы.

Команда Рашада Садыхова была гостем «Шерифа» в Молдове. Азербайджанский клуб, который в третий раз играет в еврокубках, вышел на поле в Тирасполе за победой и добыл ее, забив в концовке встречи.

Отметим, что ответный матч между командами пройдет 18 июля в Баку.

Лига Европы

Первый квалификационный раунд

11 июля

21:00. «Шериф» - «Зира» - 0:1

Гол: Давит Волков (88)

Судья: Алессандро Дудич (Швейцария)

«Шериф»: 16. Аль-Туми, 8. Фернандеш, 10. Бадоло, 18. Кьябу (к), 33. Линс Де Алмейда, 45. Айюб Аллаш, 50. Бехиратче, 61. Аканби, 66. Пата, 69. Адемо, 90. Яде
Главный тренер: Юрий Гура

«Зира»: 97. Тьяго Силва, 4. Руан Ренато, 5. Стефан Ака, 8. Исмаил Ибрагимли, 11. Рустам Ахмадзаде, 15. Пьер Зебли, 23. Рафаэль Уциг, 29. Джейхун Нуриев, 32. Кисмат Алиев (к), 70. Исса Джибрилла, 90. Давит Волков

Главный тренер: Рашад Садыхов

Тирасполь. «Шериф Арена»

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Кяпаз" подписал испанца
21:52
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" подписал испанца

С игроком был подписан контракт по схеме "1+1"
"Сабаил" проиграл
20:41
Футбол

"Сабаил" проиграл

Игра завершилась победой соперника со счетом 3:2
Определились последние соперники "Карабаха"
19:32
Футбол

Определились последние соперники "Карабаха"

Команда Гурбана Гурбанова 16 июля проведет два матча
Определено место проведения матча Люксембург-Азербайджан
17:45
Азербайджанский футбол

Определено место проведения матча Люксембург-Азербайджан

Матч состоится 6 сентября
Славиша Радович в "Сумгаите"
17:43
Азербайджанский футбол

Славиша Радович в "Сумгаите"

С 30-летним защитником, который сегодня прошел медицинское обследование в Анкаре, было достигнуто соглашение сроком 1+1 год
Бахлул Мустафазаде: "Наша цель - пройти этот этап"
17:40
Азербайджанский футбол

Бахлул Мустафазаде: "Наша цель - пройти этот этап"

"Это было полезно с точки зрения нашей физической подготовки"

Самое читаемое

Сборная Азербайджана разгромила Армению - ФОТО
9 Июля 16:55
Баскетбол

Сборная Азербайджана разгромила Армению - ФОТО

Сегодня стартовали игры дивизиона С женского чемпионата Европы U-16 по баскетболу
Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024 - ВИДЕО
10 Июля 00:56
Евро-2024

Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024 - ВИДЕО

Первый финалист определился в Мюнхене

"Карабах" сыграл с "Кайзерслаутерном" - ФОТО
9 Июля 16:21
Азербайджанский футбол

"Карабах" сыграл с "Кайзерслаутерном" - ФОТО

"Карабах", находящийся на сборах в Австрии, сегодня проведет две контрольные игры
Гол на 91-й минуте принес Англии победу над Нидерландами и выход в финал Евро-2024 - ВИДЕО
00:57
Евро-2024

Гол на 91-й минуте принес Англии победу над Нидерландами и выход в финал Евро-2024 - ВИДЕО

Продолжается Евро-2024, проходящий в Германии