Новый контракт в "Туран Товузе"

«Туран Товуз» подписал новый контракт с Хаялом Наджафовым.

Как сообщает İdman.biz, соглашение заключено на 2+1 год.

Хаял играет в команде с 2022 года. 26-летний футболист, в составе «Туран Товуза» провел 57 матчей в Премьер-лиге.

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