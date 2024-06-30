Новый контракт в "Туран Товузе"

«Туран Товуз» подписал новый контракт с Хаялом Наджафовым.
Как сообщает İdman.biz, соглашение заключено на 2+1 год.
Хаял играет в команде с 2022 года. 26-летний футболист, в составе «Туран Товуза» провел 57 матчей в Премьер-лиге.
İdman.biz
«Туран Товуз» подписал новый контракт с Хаялом Наджафовым.
Как сообщает İdman.biz, соглашение заключено на 2+1 год.
Хаял играет в команде с 2022 года. 26-летний футболист, в составе «Туран Товуза» провел 57 матчей в Премьер-лиге.
İdman.biz
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