Алескеров снова в "Габале"

К "Габале" присоединился еще один игрок.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Защитник Салман Алескеров вновь будет выступать за «красно-черных». С 23-летним футболистом подписан двухлетний контракт.

Воспитанник академии клуба Алескеров в сезоне 2021/23 носил форму «Габалы-2». В прошлом сезоне он играл за «Шамахы». За свою карьеру Салман также выступал в «Сабаиле-2» и «Загатале». Защитник также играл за сборную Азербайджана U-18.

Отметим, что "Габалу" пополнили вратарь Мушфиг Надиров, защитник Вугар Гасанов и полузащитник Урфан Исмайлов.

İdman.biz