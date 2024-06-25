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Два "Нефтчи", один руководитель или кто такой Хафиз Зейналов?

Азербайджанский футбол
Новости
25 Июня 2024 12:18
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Два "Нефтчи", один руководитель или кто такой Хафиз Зейналов?

Хафиз Зейналов, утвержденный председателем Наблюдательного совета ПФК «Нефтчи», также работает менеджером в АО «Нефтчи».

Как сообщает İdman.biz, функционер, которому 8 декабря исполнится 41 год, является председателем Совета директоров спортивного клуба.

Его заместителем здесь является Садыг Садыгов, который считается самым успешным президентом в истории ПФК «Нефтчи». Именно при нем «черно-белые» выиграли чемпионства и попали в историю как первый азербайджанский клуб, прошедший в групповой этап Лиги Европы.

Зейналов вошел в Наблюдательный совет ПФК «Нефтчи» 22 ноября 2022 года. Функционер, находившийся в Совете с тех пор, примерно через 19 месяцев стал его председателем.

Зейналов, который находится в управлении обоих «Нефтчи», также работает в SOCAR. В мае 2022 года он был назначен руководителем аппарата компании, руководителем управления по работе. Глава управления по делам также является помощником президента SOCAR. До этого назначения он работал в Министерстве экономики.

Отметим, что «Нефтчи» в сезоне 2023/24 занял 5-е место в Премьер-лиге и не смог попасть в еврокубки.

İdman.biz

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