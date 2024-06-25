Арбитры из Хорватии и Словакии отсудят матчи сборной Азербайджана

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на ближайших матчах женской сборной Азербайджана по футболу в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, 12 июля наша команда примет Венгрию. Судить встречу будет хорватская бригада: главным арбитром станет Елена Пейкович, судьями на линии будут Саня Роджак-Каршич и Гордана Катушич, а четвертым арбитром заявлена Елена Кумер.

16 июля сборная Азербайджана сыграет на выезде против Швейцарии. На матче будут работать представительницы Фемиды из Словакии. Мариама Бочкова в качестве главного судьи, ее помощницы в лице Мирославы Пасторенковой, Александры Варговой и четвертый арбитр – Жужана Валентова.

Отметим, что в текущем цикле наши футболистки набрали 4 очка и идут на четвертом месте в группе.

İdman.biz