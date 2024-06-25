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Джой-Лэнс Микелс снова в "Сабахе" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
25 Июня 2024 11:44
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Джой-Лэнс Микелс снова в "Сабахе" - ВИДЕО

"Сабах", который продолжает трансферную работу, вернул в состав экс-футболиста Джой-Лэнс Микелса.

Как сообщает İdman.biz, с немецким нападающим подписан контракт сроком 1+1 год.

Он присоединился к команде в качестве свободного агента.

Отметим, что Микелс выступал за «Сабах» в 2021-2023 годах. Микелс, забивший 33 гола в 69 матчах за представителя Баку, является игроком, забившим наибольшее количество голов в составе команды. Прошлым летом он перешел в клуб «Аль-Фейсал» из Саудовской Аравии.

İdman.biz

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