В "Нефтчи" назначен новый генеральный исполнительный директор

В «Нефтчи» произошло новое назначение.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба бакинского клуба.

Пост главного исполнительного директора представителя столицы был доверен турецкому функционеру Дженку Шумеру. Специалист, работавший в системе управления одного из стамбульских грандов - «Бешикташа», работал на руководящих должностях в отделах реконструкции и развития клуба, футбольного менеджмента, маркетинга и развития бизнеса. Он также занимал должность вице-президента клуба.

Имея богатый опыт как в спорте, так и в управленческой сфере, Шумер будет в основном заниматься стратегическим менеджментом в «Нефтчи». Среди задач, поставленных перед специалистом, - совершенствование системы управления, ускорение начатых реформ, оптимизация структуры клуба. Турецкий специалист является доцентом факультета бизнес-менеджмента Университета Восточный Акдениз и получил степень магистра в области управления и развития человеческих ресурсов в Университете Мармара.

Отметим, что эту должность до Шумера занимал Фаррух Махмудов.

İdman.biz