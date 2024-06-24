Фабио Луис Рамим: "Проблема в сборной Азербайджана не в тренере, а в игроках"

"Смотрю некоторые игры чемпионата Азербайджана. «Карабах» намного лучше других клубов.

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Фабио Луис Рамим.

43-летний бразильский специалист прокомментировал назначение Фернанду Сантуша главным тренером сборной Азербайджана:

"Фернанду Сантуш - очень опытный тренер. Я думаю, проблема не в тренере, а в игроках. У нас нет игроков в сильных лигах. Это усложняет задачу. Надеюсь, он сможет хорошо поработать».

Отметим, что контракт Фернанду Сантуша со сборной Азербайджана подписан по схеме «3+1».

Эмин Ага

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