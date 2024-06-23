Озвучены цели, поставленные "Туран Товузом" перед Бердыевым

«У Курбана Бердыева стоит задача вывести клуб в еврокубки».

Как сообщает İdman.biz, об этом российской прессе заявил заместитель председателя совета директоров "Туран Товуз" Али Балакишиев.

Он рассказал, что главная задача, стоящая перед 71-летним специалистом, - поднять клуб на новый уровень:

«Перед новым главным тренером стоит задача поднять клуб на новый уровень. Наша главная цель - создать конкурентоспособную команду в чемпионате и выйти в еврокубки».

Отметим, что Бердыев подписал с «Туран Товуз» контракт сроком 2+1 год. Товузский клуб пока не сделал официального заявления.

İdman.biz