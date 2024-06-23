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Грузинский футболист в "Шамахы"

Азербайджанский футбол
Новости
23 Июня 2024 19:24
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Грузинский футболист в "Шамахы"

«Шамахы», поднявшийся в Премьер-лигу Азербайджана, усилил свою команду еще одним игроком-легионером.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.

"Шамахы" подписал контракт с грузинским полузащитником Георгием Кантарией. Соглашение между сторонами рассчитано на 1 год.

Кантария ранее выступал в Азербайджане. 27-летний футболист играл за «Кяпаз». Последним клубом, в котором он играл, был «Нежмех» (Ливан).

Отметим, что "Шамахы" ранее подписал другого легионера - Брахима Конате.

İdman.biz

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