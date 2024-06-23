"Я сделал неправильные шаги и..." - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz Эльвина Мамедова, бывшего футболиста сборной Азербайджана

- Вы завершили карьеру во второй раз. Что случилось, что такое же мнение о вас высказали в «Джабраиле», вышедшем в I лигу Азербайджана?

- Да, я давно завершил свою профессиональную карьеру. Но я всегда играю в футбол. Основная причина, по которой я выступал в «Джабраиле», заключалась в том, чтобы помочь Джавиду Гусейнову. Он позвонил мне, чтобы я помог ему. Именно поэтому я играл в этой команде. Я вообще всегда благодарил Бога за то, что стал футболистом. Моим источником гордости было выступление в сборной. Желаю всем нашим ребятам испытать это чувство.

- Оглядываясь назад, считаете ли вы свою карьеру успешной?

- Успешных и неудачных периодов одинаковое количество. Могло бы быть лучше. Но этого не произошло. Я сделал неправильные шаги и не принял правильное решение в нужное время. Я постоянно ругаю себя за это. У меня были шансы сыграть в Европе, но я не рискнул. Когда мне было 18-19 лет, были варианты выступать в клубах таких стран, как Венгрия, Турция, Чехия. Но я не оценил ни одного из них. Возможно, если бы мне указали правльный путь, сейчас все было бы не так. Да, у меня не была плохая карьера. Но она не была и слишком хорошей. Я вообще не люблю говорить о себе положительно.

- Какое событие в вашей футбольной жизни вы бы выделили как самое запоминающееся?

- Было много запоминающихся событий. В целом, самое незабываемое событие - сам футбол. Однако я никогда не забуду матчи чемпионата Европы и нашу борьбу с зарубежными клубами.

- Вы играли в «Туран Товузе», «Интере» (ныне «Шамахы»), «Карабахе», «Баку», «Зире», «Габале» и «Сумгаите». Какой из этих клубов для вас особенный?

- «Интер» и «Карабах» занимают для меня особое место. Потому что в этих двух клубах я провел лучшие времена своей юности.

- Вы работаете детским тренером в «Сабаиле». Тогда мы снова увидим вас в футболе?

- Да, я тренирую сборную "Сабаила" U-15. Моей главной целью было остаться в этой сфере. Я счастлив, что смог осуществить свое желание.

Банучичак Гусейнли

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