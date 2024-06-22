Чаба Шпандлер: "С нетерпением жду встречи с "Сумгаитом"

"За четыре недели у нас было время собраться, подумать о том, что произошло, как прошел сезон".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Чаба Шпандлер, защитник венгерского клуба "Фехервар", который является соперником "Сумгаита" во втором квалификационном раунде Лиги Конференций.

28-летний футболист так прокомментировал соперничество его команды с "Сумгаитом":

"Если мы сыграем как команда и покажем нашу прошлогоднюю игру, то сможем добиться больших успехов. Мы еще не глубоко анализировали оппонента. Перед домашним матчем с "Сумгаитом" нас ждет игра в чемпионате против "Кечкемета". Я с нетерпением жду встречи с обоими соперниками".

Отметим, что первый матч между "Сумгаитом" и "Фехерваром" пройдет 25 июля в Азербайджане, а ответный матч состоится 31 июля в Венгрии.

İdman.biz