"Семья "Нефтчи", мне хотелось бы попрощаться с вами совсем по-другому. В клубе было много дружелюбных сотрудников".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист сборной Азербайджана Эдди Исрафилов.

31-летний полузащитник, покинувший "Нефтчи" поделился публикацией в социальной сети. Прощаясь с болельщиками, футболист уточнил причины своего ухода:

"Мне приходится это сделать из-за плохого руководства клуба и за постоянное позднее принятие мер! Спасибо за всю любовь, которую вы дали мне и моей семье. Вы всегда будете в своем сердце. Я горжусь, что носил эту форму и был одним из капитанов этой команды".

Исрафилов пожелал успехов "Нефтчи":

"Желаю успехов в будущем. Дорогие болельщики, не позволяйте им делать в "Нефтчи" то, что они хотят. Помните, что вы - это сам клуб и его мотор! Обнимаю вас. Еще раз "Форза Нефтчи"!

Отметим, что Эдди был вице-капитаном "Нефтчи".

İdman.biz