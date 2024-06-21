"Если бы я оставил Айхана Аббасова на полпути…" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью вратаря "Шамахы" Камала Байрамова İdman.biz

- В новом сезоне мы увидим вас в «Шамахы». Какова роль Айхана Аббасова в этом переходе?

- «Шамахы» для меня не чужой клуб. Конечно, в решении важен фактор Айхана Аббасова.

- Учитывая, что вы товузец, вам, наверное, было нелегко принять это решение.

- Товуз - мой родной город. Это футбол и в этом виде спорта есть свои правила. Я играл в Товузе с Айханом Аббасовым и расстался с ним же. Есть важные моменты и в футболе, и в жизни. Если бы я сегодня оставил Айхана на полпути, завтра я бы оставил бы и Товуз. В нашем футболе слишком много людей, которые оставляют своих друзей на полпути ради работы и денег.

- После некоторых видео и высказываний вас осудили и обвинили в эмоциональности. Вы сожалеете об этих заявлениях?

- Нет, мне не жаль. Я человек, который живет реальностью. Спасибо, и тем, кто понял и тем, кто критиковал меня.

- Ваш сын тоже занимается футболом...

- Я не хочу слишком много говорить о своем сыне. В последнее время об этом и так много говорят. Футбол - его выбор. Он в этой сфере с пяти лет, и для его профессионального роста мы также выполняем свой родительский долг.

- Как проходит ваш отдых?

- Мы с семьей находимся в родной деревне. Для меня это самое красивое и ценное место в мире. Мы с детьми рыбачим, плаваем в реке и играем в футбол. Я сейчас стараюсь максимально использовать эту возможность, так как мечтал об этом целый год.

- Много лет назад вы сказали, что если травмируетесь, то завершите карьеру в 40 лет. Вам уже за 40. Вы передумали?

- Да убережет Бог от травм. Вы смотрите чемпионат. Пока у меня есть силы, я буду продолжать. Мне сейчас 38 лет, еще нет 40. Даст Бог, посмотрим.

Айтадж Сахяд

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